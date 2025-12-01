Vivibilità città siciliane in fondo classifica del Sole 24 ore
Le posizioni generali delle province siciliane. Nell'ultima edizione della classifica sulla qualità della vita stilata dal Sole 24 Ore, la Sicilia continua a collocarsi nelle fasce più basse della graduatoria nazionale. Su 107 province, la prima realtà dell'Isola che compare è Ragusa, soltanto all' 82° posto. Seguono: Enna all' 87° posto ( +10 posizioni ). Messina al 91°. Trapani al 93° ( –8 posizioni ). Agrigento al 95°. Catania al 96° ( –13 posizioni ). Palermo al 97° ( +3 posizioni ). Caltanissetta al 103° ( –5 posizioni ). Siracusa risulta penultima, al 106° posto, davanti soltanto a Reggio Calabria, perdendo altre due posizioni rispetto allo scorso anno.