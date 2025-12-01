Viviana Vizzini a Milano | lo shopping di lusso della ex Bona Sorte

Viviana Vizzini si concede una giornata di shopping nel cuore di Milano. La modella e volto tv, con il suo stile sportivo ma griffato, ha attirato l’attenzione dei paparazzi, sempre in agguato nel quadrilatero della moda. Tra vocali al telefono e foto con i fan, la 32enne si è fatta anche un regalo di lusso. Chi è Viviana Vizzini. In blu Viviana Vizzini è un volto noto del panorama televisivo italiano. Bellissima e atletica, si è fatta conoscere dal grande pubblico come Bona Sorte nel programma Avanti un altro!, condotto da Paolo Bonolis, ruolo che ha ricoperto fino a ottobre scorso. Ma la carriera di Viviana non si limita al piccolo schermo: nel 2020 ha partecipato anche a Miss Universo Italia, venendo eletta vincitrice. 🔗 Leggi su Lookdavip.tgcom24.it

