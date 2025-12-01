Viviamo Merate diventa associazione e inaugura la sede | Luogo di confronto
Nuova sede per "Viviamo Merate". L'associazione ha presentato i locali di via Paolo Arlati 1, uno spazio che diventerà casa di incontri, laboratori e progetti per la città."Siamo un gruppo di società civile, di cittadini e cittadine, nato attorno all'esperienza di Viviamo Merate e che ora. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Grazie di cuore per queste parole così sentite! Quando un paziente riconosce nel nostro lavoro non solo competenza, ma anche cura, attenzione e chiarezza, vuol dire che i nostri valori sono arrivati davvero. Studio Odontoiatrico Meratese, Via Turati 4, 2380 - facebook.com Vai su Facebook
Nasce l'associazione "ViviAmo Merate" un ponte verso i cittadini (e l'astensionismo) - Un’associazione per sostenere l’Amministrazione comunale in carica e stimolare la partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica: ... Lo riporta merateonline.it