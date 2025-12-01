Vite al limite come sta oggi Isaac Martinez? Quanto pesava e quanto pesa?

Isaac Martinez, la rinascita (interrotta) del ragazzo del Texas: com’è oggi l’ex protagonista di Vite al limite (dopo il difficile percorso con il Dr. Now). Quando nel 2021 Isaac Martinez è apparso per la prima volta a Vite al limite (My 600-lb Life), il suo era il volto di un giovane uomo imprigionato nel proprio corpo. Ventitré anni, originario di Hutchins, in Texas, viveva con i genitori e i fratelli dopo aver lasciato l’università per assistere la madre malata di cancro. Il suo peso – oltre 300 chili – aveva ormai reso ogni gesto quotidiano una sfida. Persino vestirsi o muoversi in casa era diventato un ostacolo, e l’aria stessa sembrava un peso da sollevare. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

