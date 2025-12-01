Vita opere e avventure di Tom Stoppard l' ebreo cecoslovacco che diventò il re della commedia inglese

È morto sabato a 88 anni nella sua amata Inghilterra Tom Stoppard, il più inglese degli autori del teatro inglese, vincitore di innumerevoli premi e uno dei più grandi commediografi al mondo.

