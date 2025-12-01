Visita medica a sorpresa Come sta Trump la Casa Bianca pubblica il referto ufficiale
Il report medico diffuso dalla Casa Bianca ha fornito un quadro estremamente positivo e dettagliato sullo stato di salute del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Il documento, illustrato dal suo medico personale, Sean Barbabella, ha messo fine alle speculazioni sorte in seguito a una visita a sorpresa in ospedale dello scorso ottobre, durante la quale il presidente si era sottoposto a una risonanza magnetica. Questa visita rientrava in un check-up medico completo, noto come “ executive physical “, una procedura standard e approfondita riservata ai capi di Stato della sua età con l’obiettivo primario di prevenzione e monitoraggio della salute a lungo termine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
