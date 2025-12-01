Visita ai mercatini di Natale a Varsavia | 3 giorni per scoprire la città a 60 anni

Varsavia è molte cose. È una meta in un certo senso esotica pur essendo una capitale europea. Fa decisamente freddo in inverno eppure è una città molto calorosa. È uno snodo importante tra la storia dei cristiani e degli ebrei. E nel mese di dicembre, fino al 6 gennaio di ogni anno, Varsavia diventa uno dei luoghi cardine per i mercatini di Natale in Europa. Un viaggio ideale per una coppia di over 60 alla ricerca di cultura da scoprire e regalini da portare ai nipoti. Perché visitare Varsavia a Natale. Una delle ragioni è molto pratica, l’altra spirituale. Varsavia a Natale è una meta economica, molto più economica di altre: il che è abbastanza paradossale, perché è ultra-gettonata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

