Virtus Civitanova 83 Termoli 56 B-CHEM VIRTUS: Santi 11, Cegna, Buccolini, Liberati 13, De Florio 9, Lamine Kaba 16, Dembele 10, Iannotti 2, Sorrentino 9, Luciani 2, Mwambila 11, Seri. All. Domizioli TERMOLI: Matera 3, Odigie 2, Pierucci 3, Sow, Marino, Dieng 19, Cassano, Rupil 8, Pianegonda 7, Magugliani 14. All. Marinelli. Arbitri: Desideri di Viterbo e DI Carlo di L’Aquila. Parziali: 23-9, 20-10, 21-27, 19-10. Progressivi: 23-9, 43-19, 64-46, 83-56. CIVITANOVA Un approccio impeccabile, un ritmo forsennato e una difesa impenetrabile sono le chiavi che permettono alla Virtus B-Chem di indirizzare la partita contro Termoli sul binario preferito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Virtus B-Chem imperiosa. Termoli battuta d’autorità