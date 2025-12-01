Virtus B-Chem imperiosa Termoli battuta d’autorità
Virtus Civitanova 83 Termoli 56 B-CHEM VIRTUS: Santi 11, Cegna, Buccolini, Liberati 13, De Florio 9, Lamine Kaba 16, Dembele 10, Iannotti 2, Sorrentino 9, Luciani 2, Mwambila 11, Seri. All. Domizioli TERMOLI: Matera 3, Odigie 2, Pierucci 3, Sow, Marino, Dieng 19, Cassano, Rupil 8, Pianegonda 7, Magugliani 14. All. Marinelli. Arbitri: Desideri di Viterbo e DI Carlo di L’Aquila. Parziali: 23-9, 20-10, 21-27, 19-10. Progressivi: 23-9, 43-19, 64-46, 83-56. CIVITANOVA Un approccio impeccabile, un ritmo forsennato e una difesa impenetrabile sono le chiavi che permettono alla Virtus B-Chem di indirizzare la partita contro Termoli sul binario preferito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo due trasferte difficili, la B-Chem Virtus Civitanova Marche torna finalmente davanti al proprio pubblico: al PalaRisorgimento arriva l’ Air Basket Italiangas Termoli, avversaria della decima giornata di regular season. La formazione molisana arriva con un - facebook.com Vai su Facebook
B-Chem Virtus a tutto gas: "Primo posto insperato" - Nella seconda parte del match siamo riusciti a bloccare le offensive dei locali". Segnala msn.com
Trasferta positiva. "B-Chem Virtus, la vittoria a Canosa nasce dalla difesa» - "A Canosa sul piano difensivo abbiamo disputato una gara sostanziosa limitando gli avversari a 61 punti quando solitamente ne fanno molti di più". Da msn.com
La B-Chem conserva la testa del girone. Civitanova ancora imbattuta. Ma Forlimpopoli si è fatta valere - CHEM : Santi 21, Cegna ne, Buccolini ne, Liberati 8, De Florio 3, Diodati 5, Lamine Kaba 21, Dembele 4, Iannotti, Sorrentino 2, Luciani, Mwambila 6. Secondo msn.com