Vip e imprenditori insieme in una serata contro la violenza
. Una serata intensa di testimonianze, impegno sociale e solidarietà concreta che vede celebrità, professionisti e leader del business unire le forze per sostenere le donne e promuovere una cultura di rispetto reale e tangibile. L’avvio di una serata ricca di emozioni e partecipazione. La Giornata mondiale contro la violenza sulle donne genera sempre grande attenzione, ma l’iniziativa organizzata da Marco Masci tramite la piattaforma commercialistaditestesso.it conquista un impatto ancora più forte. Una prestigiosa occasione mondana prende vita in un contesto elegante, animata da un mix di intrattenimento, dialogo e sostegno reciproco. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
