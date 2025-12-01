Violenzametro per prevenire e riconoscere la violenza di genere

Tempo di lettura: 2 minuti n occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Arma dei Carabinieri ha promosso una campagna di comunicazione e responsabilizzazione finalizzata a rafforzare la consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere e a incoraggiare le vittime a denunciare. Tra gli strumenti messi a disposizione a livello nazionale, particolare rilievo assume il “Violenzametro”, un test di autovalutazione pubblicato sul sito istituzionale www.carabinieri.it e concepito per aiutare le persone a riconoscere i comportamenti che possono costituire segnali precoci di violenza. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Violenzametro”, per prevenire e riconoscere la violenza di genere

