Violenza donne Tajani | con aggiustamenti ma la legge va approvata

Roma, 1 dic. (askanews) – "Con qualche aggiustamento da fare, migliorativo ma la legge" sulla violenza contro le donne "va assolutamente approvata". Lo ha detto il vicepresidente del consiglio Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, ospite di Mattino 5 su Canale 5. "Siamo assolutamente favorevoli. Bisogna comunque sempre proteggere le donne, farlo in maniera corretta ma la linea – ha ribadito il leader azzurro – è quella: protezione assoluta delle donne. Troppi femminicidi, troppa violenza, abbiamo visto anche la cronaca milanese di ieri, cosa è successo. Basta stupri, basta violenza". A giudizio di Tajani "è anche una questione culturale oltre che penale: bisogna cominciare a far capire che le donne vanno rispettate.