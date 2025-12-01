Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale questa mattina lungo la Strada Statale 87 Benevento-Campobasso, nel territorio di Pontelandolfo. Una donna di 81 anni è rimasta ferita, fortunatamente in modo non grave, ed è stata trasportata all’ospedale ‘San Pio’ di Benevento per accertamenti. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Seicento ha tamponato un tir mentre procedeva in direzione Morcone. Il violento impatto ha distrutto l’utilitaria, intrappolando la conducente tra le lamiere. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, che con l’ausilio di attrezzature speciali e dopo un lungo lavoro, sono riusciti ad estrarre la donna dall’abitacolo e a permettere al personale del 118, prontamente intervenuto sul posto, di soccorrerla. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Violento impatto tir-auto: 81enne in ospedale