Violenta lite davanti al supermercato colpisce un conoscente col machete | denunciato 47enne

GIURDIGNANO – Una lite fuori dal supermercato, forse per un debito o vecchi rancori e scoppia la violenza. Tragedia sfiorata intorno a mezzogiorno di ieri, a Giurdignano, dove un diverbio nato fra due cittadini di origini nigeriane è poi degenerato in aggressione.Parole di troppo, poi gli. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Presso lo stadio comunale di Ferentino, in occasione della gara di calcio minorile valevole per la categoria under 18 regionale, tra le squadre del Ferentino calcio e Rocca Priora calcio è scoppiata l’ennesima rissa tra giocatori culminata con una violenta lite e - facebook.com Vai su Facebook

Lite davanti al supermercato di Leini, punta una pistola contro una donna e si finge carabiniere: 65enne denunciato - Un’arma giocattolo senza tappo rosso, la paura dei presenti e l’intervento dei militari veri: così un parcheggio in doppia fila è diventato un caso giudiziario ... Da giornalelavoce.it

Furiosa lite davanti a un negozio di viale Marconi: intervengono i carabinieri - Non è chiaro cosa abbia scatenato la discussione tra tre ragazze e due donne che lavorano nell'attività ... Lo riporta ilpescara.it

Lite nel parcheggio finisce a martellate, carabinieri evitano il peggio - Follia a Marsala dove un banale diverbio nel parcheggio di un supermercato per un urto tra due veicoli si è trasformato in una violenta lite tra gli occupanti, con tanto di martellata e ben cinque ... Scrive adnkronos.com