Vingegaard | Dopo il ritiro non penso che resterò nel ciclismo

Roma, 1 dicembre 2025 – Prima di diventare professionista aveva cominciato lavorando al mercato del pesce, al punto da guadagnarsi il soprannome di ' Re Pescatore ', e dopo il ritiro potrebbe darsi alla falegnameria: il protagonista è Jonas Vingegaard, che comincia a pensare a cosa farà una volta sceso definitivamente dalla bici. Le dichiarazioni di Vingegaard. Nei giorni in cui molti ex corridori (tra i quali, su tutti, Geraint Thomas ed Elia Viviani ) hanno cominciato subito una carriera da dirigenti, il danese, intercettato dai microfoni di un documentario trasmesso dal canale TV Midtvest, ha ipotizzato per se stesso uno scenario opposto, da prendere in causa non prima del termine del 2028, anno della fine del contratto che lo lega alla Visma-Lease a Bike. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Vingegaard: "Dopo il ritiro non penso che resterò nel ciclismo"

