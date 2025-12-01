Vincenzi Università Campus Bio-Medico di Roma | Avere delle risorse da investire nella ricerca consente di offrire ai pazienti delle migliori opzioni terapeutiche che possono tradursi poi nella loro guarigione
Bruno Vincenzi, Professore Ordinario di Oncologia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, intervistato da Il Giornale d'Italia in occasione della cena di beneficienza a sostegno della ricerca oncologica, ha ribadito l'importanza degli investimenti per il mantenimento della qualità della vita. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
