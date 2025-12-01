Vince lui! Sanremo 2026 c’è già il favorito Gli esperti sono sicuri non c’è gara

La recente domenica ha portato un'ondata di eccitazione e curiosità nel panorama musicale italiano, grazie all'annuncio ufficiale dei partecipanti al prossimo Festival di Sanremo. L'atteso comunicato è giunto direttamente dal TG1, il telegiornale più seguito in Italia, dove Carlo Conti, nella sua veste di direttore artistico della celebre kermesse musicale, ha svelato i nomi dei trenta big che si contenderanno l'ambita vittoria sul palco dell'Ariston. Questa rivelazione segna l'inizio ufficiale del conto alla rovescia per l'evento, alimentando dibattiti, speculazioni e, soprattutto, l'analisi delle prime previsioni sul possibile vincitore.

