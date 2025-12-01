Villasor 25 case aperte e il re spinoso | il paese celebra la sua anima contadina

ABBONATI A DAYITALIANEWS VILLASOR (SU) GIA’ PROVINCIA DI CAGLIARI 1.12.2025 – Venticinque case campidanesi aperte, un intero paese trasformato in un percorso diffuso e un unico protagonista: il carciofo spinoso. Così si è presentata l’edizione 2025 della Festa del Carciofo, che dal 28 al 30 novembre ha riportato al centro la tradizione agricola di Villasor e la promozione del suo prodotto simbolo. Per tre giorni il paese del Sud Sardegna ha offerto degustazioni, laboratori, itinerari didattici, mostre, artigianato, musica e attività all’aria aperta, trasformando cortili, piazze e dimore storiche in tappe di un racconto dedicato ai sapori e alla cultura contadina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

