Vieri Ronaldo Milito ora anche Mazzola | tutti i big superati da Lautaro

Grazie alla doppietta contro il Pisa, il Toro ha definitivamente staccato Mazzola nella classifica marcatori all-time del club nerazzurro. Ma non solo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vieri, Ronaldo, Milito, ora anche Mazzola: tutti i big superati da Lautaro

