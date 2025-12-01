VIDEO Sanremo | 29esima esclusione per i Jalisse Anno prossimo cifra tonda
Anche quest'anno avevano provato a tornare a Sanremo dopo la vittoria che avevano conquistato con 'Fiumi di parole' nel 1997 ma anche questa volta sono stati esclusi dai concorrenti della kermesse. 🔗 Leggi su Golssip.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
I Jalisse esclusi per la 29esima volta dal festival di Sanremo. - facebook.com Vai su Facebook
Sanremo 2026, Jalisse esclusi ancora una volta (la 29esima): “La saga continua…” Vai su X
Conti annuncia i big di Sanremo 2026, i Jalisse esclusi per la 29esima volta: e loro reagiscono (con ironia) sui social – Video - Video ironico dei Jalisse dopo l'annuncio dei Big di Sanremo 2026: pronti con palloncini "29" per celebrare l'ennesima esclusione ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it
I Jalisse esclusi da Sanremo per la 29esima volta, la reazione in diretta social è esilarante - L'annuncio dei big di Sanremo 2026, avvenuto proprio oggi 30 novembre, ha ufficializzato l'ennesima esclusione ... Scrive today.it
Festival di Sanremo 2026, cantanti esclusi e reazioni/ Coppia rifiutata per la 29esima volta - Annunciato il cast del Festival di Sanremo 2026, chi sono i cantanti esclusi? Secondo ilsussidiario.net