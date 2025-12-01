VIDEO Sanremo | 29esima esclusione per i Jalisse Anno prossimo cifra tonda

Anche quest'anno avevano provato a tornare a Sanremo dopo la vittoria che avevano conquistato con 'Fiumi di parole' nel 1997 ma anche questa volta sono stati esclusi dai concorrenti della kermesse. 🔗 Leggi su Golssip.it

