VIDEO | Caso Rimini i dubbi di Manzo | Epilogo previsto ci sono norme che vanno affinate

Il presidente Guglielmo Manzo si è presentato in sala stampa dopo la vittoria di misura sulla Samb. Più che l’aspetto tecnico, ha voluto commentare il caso Rimini, con l’Arezzo che si è visto privato di 3 punti conquistati sul campo: “Abbiamo dimostrato di meritare il vertice della classifica. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it