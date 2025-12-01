Vicenza scappa a +12 Sentenza Stuckler Stop Lecco al Menti
Il Lecco non demerita ma cede di misura a un Vicenza sempre più primo della classe e in fuga (+12). I padroni di casa dimostrano di essere la squadra più forte del girone vincendo meritatamente il big match grazie a una prova concreta e senza fronzoli. Da prima della classe. Biancorossi subito in pressione: al 12’ Morra salta Tanco e la trattenuta del difensore lecchese è perdonata dall’arbitro. Vantaggio al 24’. Costa prova il tiro dai venti metri, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore sui piedi di Tribuzzi: gran cross dalla destra per Stuckler che anticipa Rizzo e supera Furlan di testa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
