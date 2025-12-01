Viaggio dentro l' ufficio oggetti smarriti di Londra

Questo è il principale ufficio per gli oggetti smarriti di Londra. Grande quanto un campo da calcio, ogni settimana vi si accumulano gli almeno 6mila beni dimenticati in giro per la città. Ombrelli, telefoni e occhiali sono i prodotti più "scordati" - soprattutto sui mezzi pubblici - ma non mancano oggetti inusuali come un abito da sposa, un'urna con delle ceneri o un pacchetto pieno di rane (cotte).

