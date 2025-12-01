Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 20 | 25

Astral infomobilità dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul tratto Urbano della A24 rimosso l'incidente tra fiorentini e Portonaccio con circolazione ora scorrevole in direzione della tangenziale circolazione scorrevole anche sulla Roma Fiumicino e sul Raccordo Anulare dove permangono Code in uscita dall'anello cittadino sulla via del mare fino a Vitinia e su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede ricordiamo che la Protezione Civile Lazio diramato l'allerta meteo gialla per le giornate di oggi e domani con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale sui settori costieri della Regione e nell'entroterra centro-meridionale e di chiusura per il trasporto ferroviario la circolazione sull' alta velocità Firenze Roma risulta ancora fortemente rallentata in direzione Firenze per Verifiche Tecniche alla linea elettrica Gallese Orte i treni possono subire ritardi fino a 90 minuti da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

