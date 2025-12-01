Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul tratto Urbano A24 ancora incolonnamenti tra fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale a causa del precedente sinistro in cui sono coinvolti un'auto e un camion Ci spostiamo sul Raccordo Anulare piccola e ora scorrevole su gran parte dell'anello cittadino ad eccezione di qualche rallentamento in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino Ostiense è interna tra Laurentina e Pontina ancora traffico intenso sulla Roma Fiumicino ANSA del Tevere il raccordo in direzione di quest'ultimo è l'uscita del raccordo code nel quadrante sud della capitale sulla via del mare fino a Vitinia su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede e su via Laurentina fino a via di Vallerano in chiusura per il trasporto ferroviario la circolazione sull' alta velocità Firenze Roma risulta ancora rallentata in direzione Firenze per Verifiche Tecniche alla linea Gallese Orte i treni possono subire ritardi fino a 60 minuti da Marco Morganti Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio nella regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

