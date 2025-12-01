Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 19 | 10

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Urbano della A24 dove a causa del precedente sinistro in cui sono coinvolti un'auto e un camion Ci sono ancora incolonnamenti tra fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale mentre sono per traffico intenso i rallentamenti nel opposto senso di marcia tra la tangenziale Tor Cervara in direzione del raccordo e ci spostiamo proprio sul Raccordo Anulare code a tratti per traffico intenso in carreggiata esterna tra Roma Fiumicino Ostiense trapuntine Tuscolana e poi tra Prenestina e Tiburtina rallentamenti anche in interna tra casse ABS Salaria tra Nomentana e Prenestina e tra Laurentina e Ostiense code per traffico intenso Anche sulla Roma Fiumicino tra via del Cappellaccio e via Cristoforo Colombo in direzione EUR e nel senso opposto di marcia tra via della il raccordo è nel quadrante sud della capitale e code in uscita dall'anello cittadino sulla via del mare fino a Vitinia su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede via Laurentina fino a via di Vallerano in chiusura per il trasporto ferroviario la circolazione sulla alta velocità Firenze Roma risulta ancora rallentata in direzione Firenze per Verifiche Tecniche alla linea elettrica tra Gallese e Orte i treni possono subire ritardi fino a 60 minuti da Marco Morgante Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

