Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 18 | 40
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare rimosso l'incidente in carreggiata esterna all'altezza dello svincolo per La A24 roma-teramo permangono però le code per traffico intenso in diversi tratti dell'anello cittadino Mininterno sono tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Prenestina tra Laurentina e Ostiense e tra Roma Fiumicino e Aurelia in esterna si rallenta tra Roma Fiumicino Ostiense Tra puntine Tuscolana e poi tra Prenestina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per segnalare un incidente a causa del sinistro ci sono incolonnamenti tra fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale mentre nel opposto senso di marcia sono per traffico intenso i rallentamenti tra tangenziale Tor Cervara in direzione del raccordo traffico intenso Anche sulla roma-fiumicino con rallentamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
