in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare rimosso l'incidente in carreggiata esterna all'altezza dello svincolo per La A24 roma-teramo permangono però le code per traffico intenso in diversi tratti dell'anello cittadino Mininterno sono tra Cassia bis Salaria tra Nomentana e Prenestina tra Laurentina e Ostiense e tra Roma Fiumicino e Aurelia in esterna si rallenta tra Roma Fiumicino Ostiense Tra puntine Tuscolana e poi tra Prenestina e Tiburtina ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 per segnalare un incidente a causa del sinistro ci sono incolonnamenti tra fiorentini e Portonaccio in direzione della tangenziale mentre nel opposto senso di marcia sono per traffico intenso i rallentamenti tra tangenziale Tor Cervara in direzione del raccordo traffico intenso Anche sulla roma-fiumicino con rallentamento

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 18:40