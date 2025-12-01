Astral infomobilità infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare a causa del precedente sinistro ancora disagi alla viabilità in carreggiata esterna da Casilina allo svincolo per La A24 roma-teramo sono invece per traffico intenso le code in Terna tra Nomentana e Prenestina tra Laurentina e Ostiense Tra Roma Fiumicino e Aurelia e tra Cassia e Salaria come anche le code a tratti in esterna tra Roma Fiumicino Ostiense e poi tra Pontina e Tuscolana code anche sulla Roma Fiumicino dove segnaliamo rallentamenti tra via della Magliana & via del Cappellaccio in direzione EUR e nel senso opposto di marcia tra ANSA del Tevere e il raccordo code In entrambe le direzioni anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale in direzione centro e strada tangenziale Togliatti in direzione del raccordo usciamo da capitale a causa di un incidente ora rimosso ci sono ancora rallentamenti su via Pontina tra via dei rutuli Aprilia per chi viaggia in direzione Latina infine ricordiamo che la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per le giornate di oggi e domani con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale sui settori costieri della Regione e nell'entroterra centro-meridionale da Marco Morganti Astral infomobilità per il momento è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 18:10