Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti su via Pontina rimosso il mezzo pesante in panna altezza Castel di Decima permangono rallentamenti dal raccordo anulare allo svincolo per via di Pratica in direzione Latina ci spostiamo sul Raccordo Anulare la tratti per traffico intenso in carreggiata esterna per Roma Fiumicino Ostiense è più avanti tra Ardeatina e Tuscolana si rallenta anche in interna tra Cassia e Salaria e poi tra lo svincolo per La A24 Teramo e Prenestina con ripercussioni proprio sul tratto Urbano della A24 tratto gli atti il raccordo anulare In quest'ultima direzione usciamo dall'anello cittadino per segnalare rallentamenti nei due sensi di marcia su via Tiburtina 3 Setteville albuccione è su via Casilina tra Torre Gaia e la Borghesiana infine ricordiamo che la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per le di oggi e domani con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale sui settori costieri della Regione e nell'entroterra centro-meridionale da Marco Morgante Astral infomobilità per il tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 15:25