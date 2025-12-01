Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 15 | 25
Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti su via Pontina rimosso il mezzo pesante in panna altezza Castel di Decima permangono rallentamenti dal raccordo anulare allo svincolo per via di Pratica in direzione Latina ci spostiamo sul Raccordo Anulare la tratti per traffico intenso in carreggiata esterna per Roma Fiumicino Ostiense è più avanti tra Ardeatina e Tuscolana si rallenta anche in interna tra Cassia e Salaria e poi tra lo svincolo per La A24 Teramo e Prenestina con ripercussioni proprio sul tratto Urbano della A24 tratto gli atti il raccordo anulare In quest'ultima direzione usciamo dall'anello cittadino per segnalare rallentamenti nei due sensi di marcia su via Tiburtina 3 Setteville albuccione è su via Casilina tra Torre Gaia e la Borghesiana infine ricordiamo che la protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla per le di oggi e domani con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale sui settori costieri della Regione e nell'entroterra centro-meridionale da Marco Morgante Astral infomobilità per il tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Argomenti simili trattati di recente
Vorresti ricevere ogni giorno informazioni su viabilità, eventi in città, iniziative e nuove opportunità a Roma? Iscriviti al canale Whatsapp di Roma Capitale! Bastano pochi semplici passaggi Vai su tinyurl.com/romawa Vedrai il canale Whatsapp di R - facebook.com Vai su Facebook
#Roma #viabilità Domani udienza in Vaticano, modifiche alla viabilità (da questa notte) romamobilita.it/it/node/27039 Vai su X
Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 13:25 - Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio viabilità che rimane scorrevole su carreggiate del grande ... Riporta romadailynews.it
West Nile: Regione Lazio estende misure prevenzione e contenimento ad Asl Roma 3 - La Regione Lazio ha esteso le misure di prevenzione e contenimento della diffusione del virus West Nile - Si legge su ilsole24ore.com
Qualità dell’aria: la Regione Lazio rivede le misure anti-smog per Roma - La Giunta regionale del Lazio ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente Elena Palazzo, la delibera relativa alla proposta di rimodulazione degli interventi in materia di limitazione al ... Come scrive rainews.it
Lazio, Latrofa: “Con la regia della Regione si concretizzano linee sviluppo su mobilità e infrastrutture” - Al Gazometro di Roma (Opificio 41) si è tenuta la fase conclusiva degli Stati Generali della Logistica del Lazio 2025, un evento organizzato da Lazio Innova in collaborazione con Unindus ... msn.com scrive