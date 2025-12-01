Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 08 | 40
Astral infomobilità nuovamente Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare prestare attenzione per materiale pericoloso disperso che crea code dalla galleria Appia fino all'uscita Laurentina poi lunghi incolonnamenti sul tratto Urbano della Roma Teramo dal cielo di Settecamini fino alla tangenziale in direzione del centro nella stessa direzione Ci sono code sulla Flaminia Salaria rispettivamente dal raccordo per i pendolari invece che stanno raggiungendo la capitale sulla via Pontina si rallenta da Pomezia a Castel di Decima sulla roma-fiumicino altre cose a partire da via della Magliana fino a via del Cappellaccio in direzione dell'EUR molto trafficati centri urbani di Grottaferrata e Frascati un incidente sulla via Appia altezza via dei Laghi in direzione del raccordo è tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e la sala più tardi con un nuovo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
