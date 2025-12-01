Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-12-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio e un'apertura stupido prestare attenzione alle code sulla carreggiata interna del grande raccordo anulare altezza Appia causa di materiale pericoloso disperso sulla carreggiata ti creo ulteriori coda anche sulla diramazione Roma Sud in entrata sul raccordo poi traffico intenso sul tratto Urbano della Roma termo dal raccordo fino alla tangenziale in direzione del centro nella stessa direzione Ci sono code sulla Flaminia e Salaria rispettivamente dal raccordo per i pendolari poi che raggiungono la capitale sulla statale Pontina si rallenta da Pomezia a Castel di Decima sempre nei tratti extraurbani auto in fila sulla Cassia bis altezza a Formello Salaria altezza di papà e Flaminia bivio con la Sacrofanese Grazie per l'attenzione da Marco cell uff e la sala appuntamento a più tardi con un nuovo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

