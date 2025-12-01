via al cartellone di natale conto di oltre 160mila euro

Tra luminarie e iniziative natalizie, il conto per il bilancio comunale al momento è di oltre 160mila euro. L’amministrazione non cambia fornitore e l’appalto per l’istallazione delle luminarie è stato affidato alla Magic Led di Civitanova, al costo di 103.729 euro. L’affidamento è stato deciso da una commissione comunale che ha esaminato le offerte presentate e scelto la Leder per il maggior ribasso, del 5,56 per cento. Quanto agli eventi natalizi, la spesa per ora è di 60.500 euro. Sabato pomeriggio il via con l’accensione delle luci in centro, alla presenza della nuova giunta comunale al completo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

