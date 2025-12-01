Via al cartellone di Natale Conto di oltre 160mila euro
Tra luminarie e iniziative natalizie, il conto per il bilancio comunale al momento è di oltre 160mila euro. L’amministrazione non cambia fornitore e l’appalto per l’istallazione delle luminarie è stato affidato alla Magic Led di Civitanova, al costo di 103.729 euro. L’affidamento è stato deciso da una commissione comunale che ha esaminato le offerte presentate e scelto la Leder per il maggior ribasso, del 5,56 per cento. Quanto agli eventi natalizi, la spesa per ora è di 60.500 euro. Sabato pomeriggio il via con l’accensione delle luci in centro, alla presenza della nuova giunta comunale al completo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
Faenzawebtv. . Si accende il Natale a Ravenna Torna la magia del Natale a Ravenna con un fitto cartellone di eventi. Dopo l’accensione delle luminarie del 22 novembre scorso, oggi alla presenza del sindaco del Comune di Ravenna Alessandro Barattoni e - facebook.com Vai su Facebook
Via al cartellone di Natale. Conto di oltre 160mila euro - In programma fino all’Epifania concerti, spettacoli, Elfilandia e il Grinch Village. Si legge su ilrestodelcarlino.it
A Rimini si accende il sogno del Natale: sabato 22 novembre l’inaugurazione delle luminarie - Sabato 22 novembre Rimini si prepara ad ‘accendere’ la magia delle feste con l'evento "Il Sogno del Natale", che dà ufficialmente il via al cartellone di ... Segnala chiamamicitta.it
Al via il ricco cartellone di appuntamenti "Natale 2024 a Morgongiori" - A partire dal primo weekend di dicembre, fino al 30, il programma di animazione e intrattenimento “Natale 2024 a ... unionesarda.it scrive