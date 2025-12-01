Vi racconto la vera faccia del semestre filtro di Medicina è un sistema ingiusto | lo sfogo di Emilia
Lo sfogo di Emilia, 19enne di Roccamonfina, che ha partecipato al test del semestre filtro di Medicina: "Questo sistema premia solo tre categorie di persone: chi copia, chi ha studiato tutto mnemonicamente senza un minimo di ragionamento logico e chi ha avuto la fortuna di ripetere solo gli argomenti che sono usciti". Il 3 dicembre i risultati del primo appello. 🔗 Leggi su Fanpage.it
