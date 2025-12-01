Verstappen merita di essere collocato allo stesso livello di Senna e Schumacher Turrini
Il penultimo appuntamento della stagione 2025 di Formula 1 si è concluso con la vittoria autorevole di Max Verstappen, che a bordo della sua Red Bull ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Williams di Carlos Sainz. Soltanto quarto l’attuale leader del Mondiale Lando Norris, che vede il suo vantaggio sull’olandese e sul compagno di squadra ridursi rispettivamente a 12 e 16 punti: la questione iridata sarà decisa dalla tappa conclusiva negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi, dove Max potrebbe laurearsi campione per la quinta volta consecutiva completando una clamorosa rimonta. Di questo ma anche dall’ennesima parentesi negativa inanellata dalla Ferrari (Leclerc 8°, Hamilton 12° e una Sprint Race da dimenticare ) ne ha parlato Leo Turrini tramite le colonne del suo blog “Profondo Rosso”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Verstappen merita di essere collocato allo stesso livello di Senna e Schumacher (Turrini) "E’ un fantastico animale da competizione. Azzanna alla giugulare l’avversario quando ne coglie la difficoltà". Sul suo blog scrive anche della Ferrari: "In Qatar una mortifi - facebook.com Vai su Facebook
Verstappen merita di essere collocato allo stesso livello di Senna e Schumacher (Turrini) - Leo Turrini ha commentato le vicende del Gp del Qatar sul suo blog "Profondo Rosso" soffermandosi su Verstappen e la Ferrari. Scrive ilnapolista.it
L’incredibile rimonta. Max fuoriclasse come Senna e Schumacher - Nel senso che imita l’attore hollywoodiano: per lui non esiste Mission Impossible! Secondo msn.com
Sta a vedere che Verstappen ce la fa… - Nel senso cheimita l’attore hollywoodiano: per lui non esiste Mission Impossible! quotidiano.net scrive
Verstappen "spero che qui potremo essere più competitivi" - "In Bahrain abbiamo faticato in termini di bilanciamento e non so quanto potremo migliorarlo qui. Segnala ansa.it
Verstappen stava per essere bocciato all’esame per la patente a causa di 2 errori imbarazzanti - Il campione del mondo di Formula 1, Max Verstappen, bocciato all'esame per conseguire la patente di guida. Da fanpage.it