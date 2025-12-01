Il penultimo appuntamento della stagione 2025 di Formula 1 si è concluso con la vittoria autorevole di Max Verstappen, che a bordo della sua Red Bull ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri e la Williams di Carlos Sainz. Soltanto quarto l’attuale leader del Mondiale Lando Norris, che vede il suo vantaggio sull’olandese e sul compagno di squadra ridursi rispettivamente a 12 e 16 punti: la questione iridata sarà decisa dalla tappa conclusiva negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi, dove Max potrebbe laurearsi campione per la quinta volta consecutiva completando una clamorosa rimonta. Di questo ma anche dall’ennesima parentesi negativa inanellata dalla Ferrari (Leclerc 8°, Hamilton 12° e una Sprint Race da dimenticare ) ne ha parlato Leo Turrini tramite le colonne del suo blog “Profondo Rosso”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Verstappen merita di essere collocato allo stesso livello di Senna e Schumacher (Turrini)