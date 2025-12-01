Vent' anni di carriera zero filtri e un messaggio fortissimo su femminismo e parità Preparatevi al punk!

L a sorpresa di Carlo Conti all’annuncio dei Big di Sanremo 2026 ha il sound elettrico e l’attitudine ribelle delle Bambole di Pezza. Si definiscono così: «Deliziose, intriganti, originali, dolci, rumorose, grintose, incazz. e fuori di testa», e sono pronte a portare la loro energia pop-punk sul palco più nazional-popolare d’Italia. Per il grande pubblico potrebbero apparire come outsider inattese, ma per chi segue la scena rock, la loro partecipazione è il giusto coronamento di oltre vent’anni di onorata carriera e centinaia di concerti. Un’invasione glamour e femminista che promette di scuotere l’Ariston. 🔗 Leggi su Iodonna.it

