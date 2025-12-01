Venezuela Maduro riappare in pubblico

8.23 Il presidente del Venezuela Maduro è apparso in pubblico dopo diversi giorni e ha così messo fine alle speculazioni su una possibile fuga, nello scenario delle tensioni con gli Usa.Così la Cnn. Da quasi una settimana Maduro mancava anche dagli schermi tv. Nelle immagini trasmesse ieri, il presidente partecipa all'annuale premiazione dei produttori di caffè. Non parla espressamente della crisi con gli Usa ma avverte: Venezuela "indistruttibile, intoccabile, imbattibile". Confermato dal presidente Trump un colloquio telefonico tra i due. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it