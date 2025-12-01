Venezuela Maduro riappare in pubblico
8.23 Il presidente del Venezuela Maduro è apparso in pubblico dopo diversi giorni e ha così messo fine alle speculazioni su una possibile fuga, nello scenario delle tensioni con gli Usa.Così la Cnn. Da quasi una settimana Maduro mancava anche dagli schermi tv. Nelle immagini trasmesse ieri, il presidente partecipa all'annuale premiazione dei produttori di caffè. Non parla espressamente della crisi con gli Usa ma avverte: Venezuela "indistruttibile, intoccabile, imbattibile". Confermato dal presidente Trump un colloquio telefonico tra i due. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Argomenti simili trattati di recente
Dopo l'avvertimento dell'autorità aerea statunitense di "esercitare estrema cautela" nel sorvolare il territorio venezuelano e i Caraibi meridionali, il presidente Maduro ha dato ordine di varare un “piano speciale” per il ritorno dei suoi connazionali bloccati all'est - facebook.com Vai su Facebook
Usa-Venezuela, Trump: potremmo avere colloqui con Maduro ? l.euronews.com/59Jn Vai su X
Venezuela, Maduro mobilita l’esercito. Mosca invia sistemi di difesa a Caracas - Con la sagoma della portaerei Uss Gerald Ford che si staglia al largo delle coste venezuelane, le parole della leader dell'opposizione al regime di Maduro e ... Come scrive leggo.it
Venezuela, Maduro: «Al via il "dibattito pubblico" sulla nuova costituzione» - Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha annunciato che il 15 febbraio avrà inizio un "dibattito pubblico" per discutere della riforma costituzionale da lui stesso promossa dopo il suo terzo ... ilmessaggero.it scrive
Clamoroso dal Venezuela, Maduro pronto a dimettersi per evitare la guerra. Trump lo gela: proposta respinta - La Casa Bianca avrebbe respinto la proposta di dimissioni del presidente venezuelano Nicolás Maduro dopo un mandato di due anni, nel contesto di negoziati non ufficiali presumibilmente autorizzati dal ... Come scrive affaritaliani.it