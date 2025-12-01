Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha telefonato al leader del regime venezuelano, Nicolás Maduro. Come anticipato da Formiche.net, la chiamata è effettivamente avvenuta. A confermarlo lo stesso capo della Casa Bianca mentre era in conferenza stampa sul Air Force One. “Non voglio fare commenti a riguardo – ha dichiarato -, ma la risposta è sì. Non vorrei dire che è andata bene o male. È stata una telefonata”. Secondo i quotidiani americani The New York Times e The Wall Street Journal la chiamata tra Trump e Maduro c’è stata qualche settimana fa. Sull’avvertimento della chiusura dello spazio aereo venezuelano, e l’ipotesi di un attacco militare americano, il presidente statunitense ha chiesto ai giornalisti di non trarre supposizioni: “Abbiamo detto così perché consideriamo il Venezuela un Paese poco amichevole”. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Venezuela, che succederà (forse) nelle prossime ore