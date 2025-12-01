Vende sostante dopanti ad un bodyguard | sessantenne in manette
La passione per il body building sempre più spesso porta atleti a lasciarsi andare ad "aiutini" non a norma e soprattutto dannosi per la salute. Il tutto in nome di una fisicità sempre più spiccata, in grado di primeggiare nel mondo degli atleti amanti di questa disciplina. Le forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
