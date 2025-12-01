Vela | inclusione al centro di Navicap Challenge domina lo Yacht Club de Monaco

Il Navicap Challenge–Trophée Elena Sivoldaeva, organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con FxPro e North Sails, ha chiuso l’edizione 2025 con un messaggio chiaro: la vela inclusiva non solo cresce, ma sta definendo nuovi standard sportivi. Sessantacinque equipaggi provenienti da otto nazioni hanno affollato le acque del Principato, trasformando il campo Hansa 303 in uno degli scenari più combattuti della stagione. Al centro di una flotta da record, due giovani velisti dello Yacht Club de Monaco, Victor Holst e Paul Pillon, hanno firmato una prestazione d’eccellenza aggiudicandosi la vittoria assoluta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

