Vela | inclusione al centro di Navicap Challenge domina lo Yacht Club de Monaco
Il Navicap Challenge–Trophée Elena Sivoldaeva, organizzato dallo Yacht Club de Monaco in collaborazione con FxPro e North Sails, ha chiuso l’edizione 2025 con un messaggio chiaro: la vela inclusiva non solo cresce, ma sta definendo nuovi standard sportivi. Sessantacinque equipaggi provenienti da otto nazioni hanno affollato le acque del Principato, trasformando il campo Hansa 303 in uno degli scenari più combattuti della stagione. Al centro di una flotta da record, due giovani velisti dello Yacht Club de Monaco, Victor Holst e Paul Pillon, hanno firmato una prestazione d’eccellenza aggiudicandosi la vittoria assoluta. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
INTERVISTA: Navigare senza limiti. A Reggio Calabria la tappa di “Velando”. Due giornate di mare, sport e inclusione. ? Si è conclusa a Reggio Calabria la tappa dell’iniziativa nazionale “Velando”, due giorni - 15 e 16 novembre - dedicati alla vela c - facebook.com Vai su Facebook
Vento, vela e inclusione: due giornate in mare con Raggio di Luce - Il 28 e 29 giugno 2025, il porto turistico di Riva di Traiano a Civitavecchia ha ospitato un laboratorio di alfabetizzazione alla vela promosso dalla cooperativa sociale Raggio di Luce. Segnala corrieredellosport.it