Vasche romane o basamenti | prime ipotesi su cosa si nasconde nel cantiere dell' asilo a Monterosi | FOTO

Novità sugli scavi archeologici dell'asilo nido comunale di Monterosi. Le indagini preliminari, svolte dalla direzione scientifica della Soprintendenza e affidate alla ditta Archeo di Fabio Turchetta, hanno fornito i primi riscontri. La ditta ha redatto una dettagliata relazione archeologica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it