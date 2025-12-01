Vasche romane o basamenti | prime ipotesi su cosa si nasconde nel cantiere dell' asilo a Monterosi | FOTO
Novità sugli scavi archeologici dell'asilo nido comunale di Monterosi. Le indagini preliminari, svolte dalla direzione scientifica della Soprintendenza e affidate alla ditta Archeo di Fabio Turchetta, hanno fornito i primi riscontri. La ditta ha redatto una dettagliata relazione archeologica. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Quasi 400 anni fa (23 settembre 1626) venivano inaugurate le fontane di piazza Farnese, progettate da Girolamo Rainaldi (1570-1655) che riutilizzò due monumentali vasche romane di granito provenienti dalle Terme di Caracalla. ì - facebook.com Vai su Facebook
Il deputato di Forza Italia ras delle piscine romane ift.tt/HN7nsme Vai su X