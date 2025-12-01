VAS amore e paure digitali | serata evento al The Space Roma
Un cinema che apre le sue porte non solo alle storie sullo schermo, ma anche a chi le ha create: al The Space Cinema Roma Parco De’ Medici si prepara una serata che unisce incontro dal vivo e grande schermo, offrendo al pubblico l’occasione di vivere il nuovo film “VAS” in un clima di vicinanza . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
È per questo amore che ci siamo disperati fin da subito, quando aperti gli occhi e chiare le parole cercavamo la mamma intera che ci pettinasse, salvatrice di pensieri tristi e paure ingiuste di non sopravvivere a tanto dolore. È per questo amore che lottiamo an - facebook.com Vai su Facebook
VAS – Il film: amore, paura e isolamento nel mondo degli hikikomori - Trovare negli schermi l’unico modo per restare in contatto con il mondo. ciakgeneration.it scrive
VAS: il trailer del film che racconta la storia d'amore tra due hikikomori - Demetra Bellina e Eduardo Scarpetta sono i protagonisti di questo film che arriverà al cinema dal 20 novembre distribuito da Piano B Distribuzioni. Da comingsoon.it
VAS – Il film: l'amore al tempo degli hikikomori nella clip esclusiva - Dal 20 novembre al cinema con Piano B il coraggioso esordio di Gianmaria Fiorillo che affronta uno dei problemi contemporanei dell'adolescenza 'difficile'. Riporta movieplayer.it
