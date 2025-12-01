Vandalizzata Sinagoga Roma Fadlun Pres Comunità Ebraica | Non è accettabile Intervenga il Governo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2025 “Questo è un gesto che oltraggia la comunità ebraica. La ferisce profondamente. La targa è intitolata ad un bambino assassinato dal terrorismo palestinese, Stefano Mihal Gaj Tachè. Questo è un luogo di ritrovo in cui si incontrano famiglie e bambini. Nella Sinagoga si va a pregare e si crea senso di comunità. Colpire in questo modo la Sinagoga significa prevaricare il diritto dell’ebreo a condurre una vita normale. Non è accettabile. Il tutto si inserisce in un clima intimidatorio. L'attacco alla sede della Stampa di Torino e in generale l'antisemitismo è diventato uno strumento di contestazione politica il più abietto possibile. 🔗 Leggi su Open.online
Altre letture consigliate
Vandalizzata la sinagoga di Roma con frasi antisioniste e antifasciste. Donzelli: “Atto ignobile e vergognoso” Vai su X
Vandalizzata la sinagoga di Monteverde: imbrattata la targa del piccolo Stefano Gaj Taché, riprese due persone incappucciate. - facebook.com Vai su Facebook
Vandalizzata Sinagoga Roma, Fadlun (Pres Comunità Ebraica): Non è accettabile. Intervenga il Governo - La targa è intitolata ad un bambino assassinato dal terrorismo palestinese, Stefano Mihal Gaj Tachè. Come scrive ilgiornale.it
Vandalizzata una sinagoga a Roma, Mattarella chiama il presidente della Comunità ebraica - Il capo dello Stato: 'Vicinanza dopo il gesto intimidatorio' (ANSA) ... Da ansa.it
Roma, vandalizzata la sinagoga di Monteverde - Scritte offensive e antisioniste sono comparse sulla sinagoga Beth Michael di Monteverde a Roma. Secondo tg24.sky.it
Roma, vandalizzata Sinagoga a Monteverde - Sui muri del luogo di culto ebraico sono comparse questa mattina alcune scritte: 'Monteverde ... Riporta msn.com
Roma, scritte antisemite sui muri: vandalizzata una sinagoga a Monteverde - Le scritte “Monteverde antisionista e antifasicista” e “Palestina Libera” sono apparse alla sinagoga in via Giuseppe Pianese a Roma e imbrattata con vernice nera la ... Riporta msn.com
Vandalizzata la sinagoga a Monteverde - Imbrattata la lapide che ricorda l'uccisione del piccolo Stefano Gaj Taché durante l'attentato al Tempio Maggiore del 1982 ... Da rainews.it