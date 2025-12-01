Vandalizzata la sinagoga nel quartiere Monteverde a Roma | i muri imbrattati
Atto vandalico nel quartiere Monteverde di Roma, dove la sinagoga di via Giuseppe Pianese è stata imbrattata con diverse scritte. Sui muri compaiono frasi come "Monteverde antisionista e antifascista" e "Palestina Libera". Gli autori hanno inoltre colpito la targa dedicata a Michael Stefano Gaj Tachè, il bambino di due anni ucciso nell'attentato palestinese del 1982, ricoprendola di vernice nera. La comunità ebraica di Roma ha condannato l’accaduto. Il presidente Victor Fadlun ha parlato di una profanazione che arriva "all’indomani dell’ennesima manifestazione Pro Pal al Tempio di Monteverde", inserendo l’episodio in un contesto più ampio di tensione e intimidazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Roma, vandalizzata Sinagoga a Monteverde. #lapresse #sinagoga #cronaca Leggi la notizia : lapresse.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Vandalizzata la sinagoga di Monteverde Vecchio a Roma, ripresi da telecamere due incappucciati - "Gesto infame che ferisce la Comunità Ebraica e offende l'intera città": lo dichiara in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ... Da msn.com
Roma, vandalizzata sinagoga a Monteverde. Fadlun: "Governo fermi spirale d'odio" - Nel quartiere di Monteverde di Roma, sono comparse alcune scritte sulla sinagoga in viale di villa Pamphili. Riporta lapresse.it
Vandalizzata la sinagoga a Monteverde - Imbrattata la lapide che ricorda l'uccisione del piccolo Stefano Gaj Taché durante l'attentato al Tempio Maggiore del 1982 ... Come scrive rainews.it