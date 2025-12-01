Vandalizzata la sinagoga di Roma con frasi antisioniste e antifasciste Donzelli | Atto ignobile e vergognoso

Prosegue la scia di rancore nei confronti degli ebrei a Roma, che come al solito sono stati presi di mira dalle frange dell’estrema sinistra pro-Pal. L’esterno della sinagoga Beth Michael di via di Villa Pamphili, a Monteverde vecchio, è stata vandalizzata all’esterno. Sul muro sono state ritrovate scritte come “Palestina libera” e anche “Monteverde antisionista e antifascista”. Inoltre, è stata annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, un bambino di 2 anni ucciso in un attentato terroristico nella Sinagoga di Roma il 9 ottobre 1982. Domenica si era tenuta una manifestazione Pro-Palestina, che è iniziata e si è conclusa a piazza dei Quattro Venti, dove sono stati sparati anche dei fuochi d’artificio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vandalizzata la sinagoga di Roma con frasi antisioniste e antifasciste. Donzelli: “Atto ignobile e vergognoso”

