Vandalizzata la sinagoga a Monteverde. Assistiamo all'ennesimo episodio di antisemitismo. Le violenze ai danni degli ebrei secondo le recenti stime sono aumentati in modo vertiginoso: insulti, svastiche sulle mura della Capitale, cartelli in giro per diverse città d'Italia con su scritto che gli israeliani non sono benvenuti, boicottaggio di prodotti israeliani, persino all'interno delle farmacie. Una persecuzione che sembra crescere in modo preoccupante. Nel luogo di culto a via Giuseppe Pianese sono comparse scritte come “Monteverde antisionista e antifasicista”, “Palestina Libera” ed è stata imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, vittima a due anni del terrorismo palestinese morto il 9 ottobre 1982. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Vandalizzata la sinagoga di Monteverde. Esplode l'odio per gli ebrei: lo sfregio della vergogna