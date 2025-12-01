L’ombra della violenza e dell’intolleranza continua ad allungarsi sul panorama italiano, toccando luoghi di profondo significato civile e religioso. A pochi giorni dall’assalto perpetrato contro la redazione del quotidiano La Stampa a Torino, un nuovo e grave atto di vandalismo ha scosso la comunità romana, prendendo di mira un luogo di culto fondamentale: la sinagoga Beth Michael, situata in via di Villa Pamphili, nel tranquillo quartiere di Monteverde Vecchio. Questo episodio non è solo un attacco alla struttura, ma rappresenta un’aggressione diretta alla libertà di credo e alla memoria storica, inserendosi in un contesto di crescente tensione legata al conflitto mediorientale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Vandalizzata la sinagoga a Roma, il Tg1 mostra le immagini degli autori delle scritte pro-Palestina