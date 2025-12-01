Scritte "Monteverde antisionista e antifasicist"a e "Palestina Libera "sono apparse stamattina alla sinagoga a Monteverde in via Giuseppe Pianese a Roma. È stata inoltre imbrattata con vernice nera la targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè, vittima a due anni del terrorismo palestinese morto il 9 ottobre 1982. "All'indomani dell'ennesima manifestazione pro Pal al tempio di Monteverde è stata profanata la targa di intitolazione. Il tutto si inserisce in un clima intimidatorio, l'attacco alla sede della stampa di Torino e, in generale, l'antisemitismo è diventato uno strumento di contestazione politica il più abietto possibile", ha detto Victor Fadlun, presidente della comunità ebraica di Roma, "Confidiamo nelle forze dell'ordine e chiediamo un intervento forte del Governo per fermare questa spirale d'odio". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Vandalizzata la sinagoga a Monteverde. Lo sfregio contro gli ebrei a Roma