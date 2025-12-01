Vandalizzata la sinagoga a Monteverde indaga la Digos | due persone incappucciare riprese nei video

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte è stata vandalizzata la sinagoga nel quartiere Monteverde a Roma. La targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè è stata ricoperta di vernice nera, sulla facciata comparse scritte per la Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it

vandalizzata sinagoga monteverde indagaVandalizzata la sinagoga a Monteverde, indaga la Digos: due persone incappucciare riprese nei video - Sul caso stanno indagando gli agenti della Digos di Roma, che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella via. Lo riporta fanpage.it

vandalizzata sinagoga monteverde indagaVandalizzata la sinagoga di Monteverde Vecchio a Roma, ripresi da telecamere due incappucciati - "Gesto infame che ferisce la Comunità Ebraica e offende l'intera città": lo dichiara in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ... Si legge su msn.com

vandalizzata sinagoga monteverde indagaVandalizzata la sinagoga a Monteverde. Fadlun: Governo fermi spirale d'odio - Scritte Pro Pal sono comparse stamatttina sul muro del tempio in via di Villa Phampili. avvenire.it scrive

