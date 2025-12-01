Vandalizzata la sinagoga a Monteverde indaga la Digos | due persone incappucciare riprese nei video
Questa notte è stata vandalizzata la sinagoga nel quartiere Monteverde a Roma. La targa dedicata a Micheal Stefano Gaj Tachè è stata ricoperta di vernice nera, sulla facciata comparse scritte per la Palestina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Roma Vandalizzato l'esterno della sinagoga di via di Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio. Fra le scritte: "Palestina libera" e "Monteverde antisionista e antifascista". Annerita la targa dedicata a Stefano Gaj Tachè, ucciso a soli 2 anni in un attent - facebook.com Vai su Facebook
Vandalizzata la sinagoga a Monteverde, indaga la Digos: due persone incappucciare riprese nei video - Sul caso stanno indagando gli agenti della Digos di Roma, che stanno visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella via. Lo riporta fanpage.it
Vandalizzata la sinagoga di Monteverde Vecchio a Roma, ripresi da telecamere due incappucciati - "Gesto infame che ferisce la Comunità Ebraica e offende l'intera città": lo dichiara in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ... Si legge su msn.com
Vandalizzata la sinagoga a Monteverde. Fadlun: Governo fermi spirale d'odio - Scritte Pro Pal sono comparse stamatttina sul muro del tempio in via di Villa Phampili. avvenire.it scrive