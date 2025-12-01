Vandalizzata la lapide in memoria di Marco Verdigi
"A Marina di Pisa è stata imbrattata la lapide dedicata a Marco Verdigi, il giovane che ventuno anni fa sacrificò la propria vita per salvare due bambini in pericolo di annegamento. Per quel gesto di straordinario coraggio gli fu conferita la Medaglia d’oro al merito civile dal Presidente Ciampi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Ieri sera abbiamo partecipato alla fiaccolata per Ramy, alla posa della lapide a lui dedicata in via dei Cinquecento all'angolo con via dei Panigarola e poi all'incontro finale in piazzale G. Rosa. Rabbia e consapevolezza in un corteo che esige verità e giustizia - facebook.com Vai su Facebook
Vandalizzata la lapide di Matteotti, Tajani: «Un oltraggio alla memoria» - «Uccidete me ma non ucciderete la mia idea», si legge su una delle lapidi di marmo al monumento in memoria di Giacomo Matteotti. Secondo ilmessaggero.it
Roma, vandalizzata la lapide del monumento a Giacomo Matteotti - A Roma è stata danneggiata la lapide in marmo posta ai piedi del monumento dedicato a Giacomo Matteotti, sul Lungotevere Arnaldo da Brescia. Si legge su rainews.it
Roma, vandalizzata lapide del monumento a Giacomo Matteotti - Un atto vandalico ha colpito la lapide del monumento a Giacomo Matteotti sul Lungotevere Arnaldo da Brescia, a Roma. tg24.sky.it scrive