Valnerina cittadini e tecnici | Progetti di impianti eolici ed industriali seguono logiche speculative Pronti alla mobilitazione

1 dic 2025

Una sala Comunale Santa Maria, gremita in ogni ordine di posto, ha ospitato l’incontro pubblico Il paesaggio che non vogliamo a Vallo di Nera. L'evento è stato organizzato da una rete di associazioni tra cui Comitato Patrimonio Valnerina, Italia Nostra e Amici della Terra. Il dibattito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

