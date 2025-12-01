Valnerina cittadini e tecnici | Progetti di impianti eolici ed industriali seguono logiche speculative Pronti alla mobilitazione
Una sala Comunale Santa Maria, gremita in ogni ordine di posto, ha ospitato l’incontro pubblico Il paesaggio che non vogliamo a Vallo di Nera. L'evento è stato organizzato da una rete di associazioni tra cui Comitato Patrimonio Valnerina, Italia Nostra e Amici della Terra. Il dibattito. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
