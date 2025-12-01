Valmasino | doppio intervento del Soccorso Alpino

Doppio intervento, nel weekend, per i tecnici - cinque in totale - della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina - Valchiavenna del CNSAS - Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. La prima attivazione si è verificata per il mancato rientro di due escursionisti che stavano. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it